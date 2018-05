Mooiste gebouw: het eerste echte hotel aan zee

Update I Video Waterover­last door noodweer in Zeeland

7:53 GOES - Op verschillende plaatsen in Zeeland is donderdagavond wateroverlast ontstaan door zware regen- en onweersbuien. In Goes rukte de brandweer uit na een melding van wateroverlast in een woning aan de Hoogewei. Ook in de binnenstad stonden straten blank.