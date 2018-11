‘Mooi idee, maar Westerscheldetunnel goedkoper maken door afschaffen BTW gaat het niet worden’

‘Sinter­klaas­huis in Vlissingen mist gangmaker’

15:21 VLISSINGEN – Het is zover. Wie wil weten waar sinterklaas en zijn pieten wonen, neemt deze en volgende week een kijkje in de Sint Jacobsstraat in Vlissingen. Daar kun je bijna dagelijks tekeningen maken voor de goedheiligman. Behalve op maandag. “Het is idee is leuk, maar ik mis een gangmaker”, zegt José Muller.