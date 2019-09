Monumentendag in Zeeland: dit is er te doen

Uitlatin­gen in televisie­pro­gram­ma Boos leiden tot kamervra­gen

17:03 GOES - Peter Kwint, Tweede Kamerlid voor de SP, wil onderzoek naar de lesmethodes rond seksuele diversiteit op scholen. Dit naar aanleiding van de uitlatingen van bestuursvoorzitter Jan Bakker van het Calvijn College in Goes in het BNN-televisieprogramma Boos. Hij stelde dat je op zijn school wel homo mag zijn, maar niet homo mag doen.