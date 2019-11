Monumentale pastel van Middelburgse Markt onder de hamer: ‘We hopen dat het in Zeeland terechtkomt’

Kunstenaar exposeert in Middel­burgs huis van andere kunstenaar

18:42 MIDDELBURG - In de vierde editie van het kunstproject Rooms of Now van de Vleeshal in Middelburg exposeert een kunstenaar bij een kunstenaar. Inge Meijer toont haar video-installatie ‘Beautiful Isle of Somewhere’ (2016) in het huis van Toos van Holstein aan de Middelburgse Korendijk.