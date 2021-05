Monique is boos: storing op tv, internet doet het niet, klantenservice Delta niet bereikbaar

Update Drie gewonden bij aanrijding in Nieuw-Na­men, vermiste hond is teruggevon­den

25 mei NIEUW-NAMEN - Bij een aanrijding in het Zeeuws-Vlaamse Nieuw-Namen zijn dinsdagochtend drie personen gewond geraakt. Hoe ernstig zij eraan toe zijn, is nog niet duidelijk. Een hond die in een van de betrokken voertuigen zat, raakte vermist, maar is later teruggevonden, zo meldt de politie.