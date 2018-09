Moniek Corbijn en Dennis Willeboordse Zeeuws Kampioen sjezenrijden

Aagtekerke was zaterdag het decor voor het Zeeuws Kampioenschap Sjezenrijden. Veertig combinaties gingen de strijd met elkaar aan. Dat hier de 'crème de la crème' van het sjezenrijden aanwezig was, bleek al snel uit het verloop van de wedstrijd. Missers werden nauwelijks genoteerd wat uiteindelijk resulteerde in een uitslag, waarbij er zes combinaties de zogenaamde 'volle bak' behaalden: Moniek Corbijn en Dennis Willeboordse, Melanie de Bruijn en Jan Geldof, Marjon Duvekot en Bart Jobse, Joyce de Visser en Hubert van der Maas, Lieneke en Adriaan Reinierse en Rianne Lous en Wim Maljers.