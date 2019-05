Monica de Vast nieuwe regiomanager bij Recron

De Vast (45) is geen onbekende in de recreatiebranche. De afgelopen drie jaar was zij directeur van Jachthaven Andijk in Medemblik. Daarvoor is zij bijna 20 jaar verbonden geweest aan Marina Port Zélande & Marina Yachting Consultancy. Eerst als havenmeester en de laatste jaren als projectmanager waar zij o.a. verantwoordelijk was voor het concept ‘Duurzame Jachthaven van de Toekomst’. De afgelopen twee jaar zat De Vast als vicevoorzitter in het landelijk bestuur van Hiswa. Met haar aanstelling loopt Recron alvast vooruit op de fusie met die ondernemersorganisatie voor jachtbouw en watersport.