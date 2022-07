Mondkapjes weer verplicht voor bezoekers van ziekenhuis

GOES - Bezoekers, patiënten en begeleiders moeten vanaf morgen weer verplicht een mondneusmasker dragen op de Adrz-locaties in Goes, Vlissingen, Zierikzee en Middelburg.

Aanleiding is het oplopende aantal coronapatiënten in het ziekenhuis. In Goes liggen twintig mensen op de verpleegafdeling en twee op de IC met corona. ,,We vinden het vervelend dat we deze maatregel weer moeten nemen, maar achten het noodzakelijk om de zorg deze zomervakantie te kunnen blijven leveren”, aldus het ziekenhuis.

Quote Wij gunnen ook ons personeel de mogelijk­heid om op vakantie te kunnen en bij te tanken van weer een pittig jaar Adrz

In de zomer is het bij Adrz altijd druk met trauma- en spoedzorg. Dat heeft te maken met het feit dat veel mensen vakantie vieren in Zeeland terwijl het ziekenhuispersoneel ook vrij heeft. ,,Wij gunnen ook ons personeel de mogelijkheid om op vakantie te kunnen en bij te tanken van weer een pittig jaar. Het dragen van een mondneusmasker op al onze zorglocaties moet hieraan bijdragen. We hopen zo onze collega’s in staat te stellen te genieten van een welverdiende vakantie en daarnaast de best mogelijke zorg te leveren voor alle Zeeuwen en iedereen die Zeeland in deze tijd bezoekt.”

Personeel van ziekenhuis Adrz draagt al sinds maandag 20 juni weer verplicht mondneusmaskers.

Zorgsaam: alleen binnen 1,5 meter

In ziekenhuis ZorgSaam liggen nu drie patiënten met corona. Eén daarvan komt uit de regio Rijnmond. Bij ZorgSaam dragen alleen medewerkers binnen 1,5 meter van patiënten of cliënten mondmaskers. ,,Maar als bezoekers of patiënten en cliënten zelf een mondneusmasker willen dragen, dan is dat uiteraard prima”, aldus de woordvoerder van het ziekenhuis.