Mondkapjes verplicht in Zeeuwse verpleeghuizen

POLL P­ZC-enquête: coronacri­sis vreet aan mensen

6 oktober MIDDELBURG - Veel Zeeuwen missen het onbezorgd kunnen ontmoeten van anderen. Ze vrezen dat de coronacrisis volgende zomer nog niet voorbij is en zeggen matig tot geen vertrouwen meer te hebben in de aanpak van de overheid. Dat blijkt uit antwoorden op een enquête die via de website van deze krant ingevuld kon worden. Vooral 40-plussers maakten van de gelegenheid gebruik om hun gevoelens kenbaar te maken via de peiling van deze krant.