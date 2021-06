Mondkapjes: 'Blij dat 'ie af mag', of 'Toch maar op, voor de zekerheid’

Column Willem van Dam ‘Het is niet zo erg dat ze er zijn, maar dat ze het doen!’

24 juni Ze stonden met welgevulde boodschappenmandjes bij de kassa. Twee vrouwen van middelbare leeftijd. De een: een kleine dikkerd met een uitgezakt permanentje. De ander: een struise blondine met van die neerhangende mondhoeken die op een voortdurend misnoegen duidden. Over de preek van de voorbije zondag spraken zij. Die was over verdraagzaamheid gegaan, en over homoseksualiteit; dat homoseksuelen ook mensen zijn, en dat die net als ieder ander behandeld moeten worden. Zoiets had de dominee gezegd.