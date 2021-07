Mondkapje weer verplicht in vestigingen van Adrz

video Dochters Tanja D. opgelucht na uitspraak rechter: ‘10 jaar cel is haar verdiende loon’

19 juli MIDDELBURG - Jarenlang zwegen de dochters van Tanja D. over het leed dat hen is aangedaan in het Zeeuws-Vlaamse misbruikschandaal. Maandag, net nadat de rechter hun moeder tot tien jaar cel had veroordeeld, wilden ze hun verhaal kwijt. ,,We kunnen nu eindelijk verder met ons leven. Het is haar verdiende loon.”