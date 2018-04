Molukkers herdenken 68 jaar RMS

'Voor 50 miljoen kon ik Thermphos opruimen'

7:00 NIEUWDORP - Vorige week zijn de handtekeningen gezet onder het saneringsplan voor Thermphos, maar één bedrijf is ervan overtuigd daarmee een verkeerde weg is ingeslagen. Koole Contractors uit Vijfhuizen denkt dat het veel goedkoper had gekund. Volgens de huidige saneerder is dat ‘echt een broodje Aap-verhaal’.