Molshopen schieten als paddenstoelen uit de grond

Minister Dekker: pluim voor Slachtof­fer­hulp Zeeland

18 februari MIDDELBURG - Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) bezocht vanavond Slachtofferhulp Zeeland om met medewerkers en vrijwilligers te spreken en zijn waardering te uiten voor hun werk. Ook partijgenoot burgemeester Harald Bergmann (VVD) was aanwezig in het kantoor van Slachtofferhulp in Middelburg.