Molens dreigen uit het Zeeuwse landschap te verdwijnen: ‘De lol gaat er zo een beetje af’

Op zich, zegt Michel Dellebeke van het Gilde van Vrijwillige Molenaars, was er niet vaak zoveel animo voor de opleiding tot molenaar. ,,We hebben er nu twaalf in opleiding. Dat is veel. Er zit een stijgende lijn in. Probleem is echter dat de huidige molenaars zo oud zijn, dat er meer afvallen dan erbij komen.”