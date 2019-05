Molenaars zijn enorm stoer, en hard nodig

Enquete poll Molens zijn een sieraad voor het Zeeuwse landschap Eens

De Zeeuwse molens staan er mooi bij. Zeker na de reeks restauraties die ruim een decennium geleden plaatsvond. Maar schijn bedriegt, waarschuwt Michel Dellebeke. Hij is molenaar in Biggekerke, secretaris van vereniging De Zeeuwse Molen en voorzitter van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. ,,Bijna overal is wel klein onderhoud nodig. Schilderwerk, of aanpassingen om lekkages te voorkomen.”

De meeste molens zijn in het bezit van particulieren of van stichtingen. Het Rijk vergoedt de helft van hun onkosten, maar de rest moeten ze zelf ophoesten. Veel molens draaien te weinig om daarvoor voldoende inkomsten te genereren. Bovendien dreigt een tekort aan molenaars. Dat zou het probleem nog kunnen verergeren. Zeeland telt 77 molens. De komende vijf tot tien jaar zijn 30 nieuwe molenaars nodig, schat Dellebeke. ,,De huidige generatie raakt op leeftijd. Er is wel aanwas, maar die is nog niet toereikend.”

Op dit moment wordt een tiental nieuwe molenaars klaargestoomd. ,,Omdat we de opleiding aantrekkelijker hebben gemaakt, krijgen we de laatste jaren meer cursisten. In principe gaan we het dus wel halen”, verwacht Dellebeke. ,,Maar het is altijd de vraag of jonge molenaars hun hobby volhouden. Als ze verkering krijgen, of hun werk slokt ze op...”

Zelf raakte hij tijdens een Nationale Molendag besmet met het molenvirus, zoals hij het noemt. Hij had het geluk beroepsmolenaar te kunnen worden. Maar ook de hobbymolenaars zijn essentieel voor het behoud van een molen, benadrukt hij. Niet alleen moeten molens draaien, iemand met kennis van zaken merkt ook sneller achterstallig onderhoud op. ,,De promotie van de molen draagt dus ook bij aan het behoud van de molen.”

Overigens is het doel van de Nationale Molendag breder dan alleen het werven van nieuwe molenaars en gidsen. Dellebeke: ,,Het is gewoon prachtig om een molen te bezoeken. Geen molen is gelijk en geen dag op de molen is hetzelfde. Een molen is absoluut niet saai en molenaars zijn enorm stoer. Wie nooit een molen heeft bezocht, weet niet wat hij mist.”

Op molens.nl is te vinden welke Zeeuwse molens komend weekend open zijn voor publiek.

Jasper is straks de jongste molenaar van Zeeland

Over twee weken is Jasper Corbijn (18) uit Middelburg vrijwel zeker de jongste molenaar van Zeeland. Dan doet hij examen in Gapinge. Het draaien van een molen is zijn hobby. ,,De één staat op zaterdag op het sportveld, ik in een molen”, lacht hij.

De passie voor molens heeft Jasper van zijn vader Henk. ,,Toen mijn vader in 2004 met de opleiding begon, ging ik altijd met hem mee”, vertelt hij. In 2007 nam zijn vader molen De Lelie in Koudekerke over. ,,Sindsdien ben ik hier niet meer weg te krijgen. Zodra ik kon, begon ik zelf met de opleiding.”

Dat is nu twee jaar geleden. Nog maar twee weken en dan mag hij op examen in Gapinge. Dat zal bestaan uit het laten draaien van de molen, terwijl er allemaal kennisvragen aan hem worden gesteld. De echte lessen kreeg hij van zijn vader. Hij kijkt dan ook met vertrouwen uit naar het examen. Veel zal er daarna voor hem niet veranderen. Alleen hoeft zijn vader er niet altijd meer bij te zijn als hij aan het werk is op molen De Lelie. Daar wordt nog echt meel gemalen. ,,Dat ze vroeger al zulke molens konden maken, vind ik echt bijzonder”, zegt hij. ,,Er zit zo veel techniek en geschiedenis in zo’n molen. Deze is gebouwd in 1872. Die techniek nog mogen gebruiken en dat laten zien aan anderen, vind ik het mooiste dat er is.”

Molenaar worden is niet iets wat je vaak van een jongere hoort. ,,Mijn vrienden weten het van me en zijn het gewend. Als mensen die mij niet kennen het horen, kijken ze me wel even raar aan.” Iedere zaterdag is hij te vinden in de molen. Straks niet alleen in De Lelie. Wanneer hij geslaagd is, zal hij ook de molens van Middelburg laten draaien.

De top 3 van Zeeuwse molens

Eigenlijk vindt hij het niet te doen. Drie mooie molens noemen is 74 molens overslaan. Maar vooruit, dit is de top 3 van Michel Dellebeke:

1. De molen van Gapinge. ,,Mooi bewaard gebleven, met de originele setting van woonhuis en schuren. Zo zag het er vroeger uit, met een varkensstal en kippetjes."

2. De molen van Ovezande. ,,Deze komt van oorsprong niet uit Zeeland. Het is een verplaatste poldermolen met een bijzondere hals en wieken.”