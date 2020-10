Molembaix: ‘Het voelt hier als een warm bad’

Dat is precies wat we met zekerheid van Adrie Riemens (1962) kunnen zeggen. Hij kwam ter wereld op de hoeve waar hij nu in zijn eentje woont, Pioniersweg 4 in het Walcherse gehucht Molembaix. Een huis, twee schuren, een wagenhuis. Vader Adriaan of Arjaan Riemens was er koeienboer. Adrie is hem opgevolgd, hij is erin gegroeid: ,,Als kind hielp ik al mee met wat er te doen was. Melken, hooien, mesten.”