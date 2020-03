Mogen we tijdelijk decemberzegels op een kaart plakken? PostNL wordt overspoeld met vragen

Bij Elly van der Bliek uit Vlissingen is het handgeschreven kaartje nooit uit de de gratie geraakt; de Vlissingse loopt bijna dagelijks naar de brievenbus. ,,Ik loop elke dag even over de boulevard. Daar zag ik een bekende triest voor zich uit kijken. Ik weet dat zijn vrouw is opgenomen in het verpleeghuis. Altijd waren ze samen, overal. Nu mag hij niet bij haar op bezoek komen. Dan stuur ik een kaartje. Dat is het minste dat je kunt doen”, zegt ze.

Overspoeld met ideeën

Met een tarief van 91 eurocent per kaart kan dat best oplopen, merken nu ook andere Nederlanders. ,,We zouden toch best de decemberzegels kunnen gebruiken, om met korting te versturen? Goed plan toch?”, denkt Elly van der Bliek. Dagna Hoogkamer van PostNL benadrukt dat over alle suggesties nagedacht wordt. ,,Om elkaar te laten weten dat we aan elkaar denken in deze moeilijke tijd, worden er veel kaarten verstuurd. We worden op dit moment overspoeld met allerlei leuke en hartverwarmende ideeën om gratis of met korting allerlei initiatieven te ondersteunen.”