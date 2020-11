Mogen leerlingen nog in groepen naar school fietsen? ‘Als we de politie zien, gaan we verder uit elkaar’

Gebrek aan hulpverle­ners voor jongeren in Zeeland: Karin van Koppen springt in het gat

4 november ELLEMEET - ,,Er is individuele hulp voor kinderen tot 18 jaar en voor volwassenen, maar niets voor de leeftijdsgroep van Nina. Dus de juiste hulp vinden in Zeeland is heel lastig", zegt Karin Bal uit Burgh-Haamstede, de moeder van de 19-jarige Nina. Karin van Koppen uit Zonnemaire is in dat gat gesprongen.