Mogelijk paardenpension naast Kop van Schouwen

Pensionhouder Kees Uitterhoeve uit Burgh-Haamstede stapte bijna een jaar geleden naar de Raad van State tegen het bestemmingsplan Herziening Kop van Schouwen. Daarin stond tot zijn verbazing dat hij in zijn weilanden maar zeven paarden mag laten lopen en niet meer dan zeven paardenboxen mag hebben. In werkelijkheid heeft hij twaalf tot veertien paarden en pony’s. Uitterhoeve zegt dat de gemeente zich niet aan een afspraak uit 2014 heeft gehouden. Die afspraak hield in dat hij zijn beroep tegen een bestemmingsplan zou intrekken in ruil voor legalisering van een paar gebouwen. In die gebouwen passen precies vijf paardenboxen zodat hij in totaal twaalf boxen zou hebben. De gemeente legaliseerde de gebouwen echter niet in het bestemmingsplan Herziening Kop van Schouwen.