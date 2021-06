Moeten ook Zeeuwen zich zorgen maken om Vlaamse en andere PFAS-vervuiling?

Dat in het Antwerpse PFOS en andere PFAS-stoffen vrijkomen is al vele jaren bekend. De gemeente Hulst heeft twee jaar geleden metingen laten doen. ,,De vraag was of de bodem buitengewoon was belast met uitstoot van PFAS uit het gebied van Zwijndrecht. Uit onze metingen is gebleken dat PFAS in onze bodem voldoet aan de achtergrondwaarden welke thans nog gelden en ook door onze minister in het Tijdelijk Handelingskader PFAS worden gesteld. In onze bodem treffen wij wel PFAS aan, maar slechts heel lage gehaltes. Dit wordt als ‘normaal’ beoordeeld. Of in de volksmond: Ons buitengebied is schoon voor wat PFAS betreft", aldus een woordvoerder van Hulst. De gemeente kreeg afgelopen week één telefoontje van een burger naar aanleiding van de vervuiling in Zwijndrecht.