Moet voormalig Checkpoint-eigenaar Willemsen ruim 22 miljoen terugbetalen?

DEN HAAG Het gerechtshof in Den Haag doet vanmiddag uitspraak in de zaak tegen voormalig Checkpoint-eigenaar Meddie Willemsen (68) en zijn bedrijf. Het openbaar ministerie wil de Terneuzenaar financieel kaalplukken vanwege de grote drugswinsten die hij in 2006 en 2007 gemaakt zou hebben met coffeeshop Checkpoint. De aanklager kwam in juni tijdens een zitting bij het gerechtshof in Den Haag met een claim van ruim 22 miljoen euro.

Willemsen zelf verklaarde in de PZC in juni nog ‘nooit iets verkeerds gedaan te hebben in al die jaren dat Checkpoint bestond’. ,,Ik heb gewoon belasting betaald.”

Checkpoint moest eind 2008 na juridische actie de deuren sluiten. De grote stroom drugstoeristen uit België en Noord-Frankrijk zorgde voor verkeersoverlast. In 2008 werd de gedoogvergunning voor Checkpoint ingetrokken. Sindsdien staat het pand leeg.

Nummertje trekken

Coffeeshop Checkpoint was in zijn hoogtijdagen de grootste coffeeshop van Nederland. Per dag kwamen er 1.500 tot 3.000 klanten, die een nummertje moesten trekken om aan één van de drie balies wiet te kopen.

De voormalig coffeeshop werd in 2017 definitief bestempeld als criminele organisatie, maar eigenaar Meddie Willemsen kreeg geen straf, omdat Checkpoint niet anders kon, aldus het oordeel van de rechtbank in Den Bosch destijds. Wel legde het de weg open voor het OM om 28 miljoen euro te gaan terugeisen van Willemsen. ,,Daar kunnen we nu eindelijk mee verder’’, zei een woordvoerster van het OM in 2017. Het is het geld dat Willemsen volgens een schatting door justitie zou hebben verdiend met de coffeeshop.

In juni werd het definitieve bedrag bekend dat het OM gaat terugvorderen: 22.517.439 euro.

Krom als een hoepel

Volgens Willemsen is de stelling van het OM dat er sprake is van witwassen zo krom als een hoepel. ,,Ik heb altijd belasting betaald, in totaal vele miljoenen euro’s. Ik had daarover ook afspraken gemaakt met de Belastingdienst. Het was best lastig om alles goed te administreren. ‘Nou, dan neem je maar een mannetje extra in dienst’, werd me gezegd. En dat heb ik ook gedaan. Hele dagen was die bezig met de administratie”, zei hij eerder tegen deze krant

Willemsen noemt achteraf gezien zijn beslissing om een skihal te laten bouwen ‘wel het stomste wat ik heb kunnen doen’. Het heeft het OM een stok gegeven om hem mee te slaan. Willemsen ziet de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag evenwel met vertrouwen tegemoet. ,,Wij hebben sterke argumenten. Bij de claim is niet meegerekend dat wij altijd belasting hebben betaald, en dan zouden we nu nog eens het volle pond moeten betalen. De zaak duurt bovendien al te veel te lang.”