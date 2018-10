Moet Rilland vrezen voor de mestvergister?

VIDEO Lichtgeven­de geest gezien op boerderij De Keizer bij Driewegen: ‘Wa’s dadde!?’

20:00 VLISSINGEN - Dit weekend is het Halloween. We vroegen onze streektaal-columnist Rinus Willemsen een oud spookverhaal voor te lezen. ‘Boerderij Polderzicht’ is een verhaal over boer De Keizer die weigerde zijn boerderij te verkopen en daardoor rare dingen meemaakte. Het verhaal is te beluisteren, in plat Zeeuws-Vlaams, in onderstaande video.