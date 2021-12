Moet de kleine kampeerder wijken voor de rijken? ‘Ik vind dat we onfatsoenlijk worden behandeld’

Het is een kille zaterdagmorgen op camping ‘t Sluitgat in Ouwerkerk. Een dik gejast echtpaar beent het terrein op. Het komt de laatste standplaats die ‘t Sluitgat te vergeven heeft bekijken. ,,We moeten van camping Den Inkel in Kruiningen af en zoeken een nieuwe plek.” Nee, geen namen en woonplaats. ,,We houden radiostilte omdat we met een groep jaarplaatshouders van Den Inkel een vereniging oprichten die ijvert voor een goede regeling met Mareve, de nieuwe eigenaar.”

Camping Den Inkel in Kruiningen in nieuwe handen, vaste gasten in onzekerheid over toekomst

Honderden campinggasten op drift

Zoals dit radeloze stel zijn honderden vaste campinggasten op drift. De laatste drie, vier jaar zijn ze of worden ze nog verdreven van familiecampings zoals Zeebad in Breskens, de Wandelaar in Nieuwvliet-Bad, de Witte Raaf in Arnemuiden, de Veerhoeve in Wolphaartsdijk en Duinrand in Burgh-Haamstede. Het jongste voorbeeld is Den Inkel. Vanwege hun leeftijd en gezondheid heeft het echtpaar Booij na 34 jaar de camping verkocht aan ontwikkelaar Mareve die er lodges en luxe kampeervoorzieningen wil neerzetten. Een toelichting? Daar heeft Hans Booij geen zin in.