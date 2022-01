‘Moet 3M meebetalen aan oplossen PFAS-schade in Zeeland?’

Statenlid Frank Kuijpers stelde de centenkwestie aan de orde tijdens een informatiebijeenkomst voor Provinciale Staten over de gevolgen van de PFAS-problemen door de Oosterweelwerken in Antwerpen. Dagelijks provinciebestuurder Dick van der Velde vond het een goede suggestie van de CDA’er uit Ossenisse.

De Amerikaanse chemiereus heeft in eigen land al flink de portemonnee moeten trekken. Ook de Vlaamse overheid is een juridische procedure begonnen vanwege de PFAS-lozingen in de Schelde. Of de provincie Zeeland juridische stappen zal zetten is nog niet bekend. Mogelijk wordt dit binnen enkele weken duidelijk.