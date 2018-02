Moeilijk genezende wonden eerder dicht dankzij nieuwe werkwijze

Moeilijk genezende wonden, zoals complexe open beenwonden, kunnen maanden tot meer dan een jaar open blijven. CZ begon in januari 2016 onder meer in Zeeland een proef met een andere manier van wondzorg: het 'stepped care model'. In Zeeland werken onder paraplu van Wondzorg Zeeland vier Zeeuwse zorginstellingen samen: Iriz Thuiszorg (Goes), Cleijenborch (Colijnsplaat), Cederhof (Kapelle) en Eilandzorg (Zierikzee). Behandeling en verzorging van wonden is maar een beperkt onderdeel van de opleiding van huisartsen, specialisten en verpleegkundigen. Voor gespecialiseerde kennis in het Zeeuwse project zorgt de aan Wondzorg Zeeland verbonden Saskia Rolloos. Zij is de enige wondzorgspecialist boven de Westerschelde op master-niveau.

Wondmonitor

Huisarts of thuiszorg verwijzen de patiënt door naar een wondregisseur, in dienst van de thuiszorgorganisatie of werkzaam in een expertisecentrum wondzorg. De wondregisseur is een hbo-verpleegkundige met specialisatie wondzorg/wondconsulent, of een verpleegkundig specialist met specialisatie wondzorg. Hij zet samen met de hoofdbehandelaar het behandelplan op voor de betreffende patiënt. Alles wordt bijgehouden in een zorgdossier, bijvoorbeeld via een speciaal ontwikkelde wondmonitor. Daarin wordt het genezingsproces ook met foto's vastgelegd.