Moeder smeekt om oud telefoonnummer: ‘Mijn dochter herinnert zich alleen dat nog’

Polsband­jes in Middelburg­se horeca moeten zorgen voor minder rompslomp

MIDDELBURG - In navolging van enkele grote steden elders in het land krijgt Middelburg vanaf vrijdag 5 november twee corona-checklocaties in de stad. Met een negatieve testuitslag of een geldige coronapas kun je daar een polsbandje krijgen waarmee je 24 uur lang allerlei horecagelegenheden kunt bezoeken.

28 oktober