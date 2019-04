Moeder en zoon van inbrekersfamilie voorlopig op vrije voeten

Tik

De rechtbank doet op 9 mei uitspraak, maar laat daarop vooruitlopend de moeder en zoon dus voorlopig vrij. Dat zegt genoeg, vindt advocaat Alfons Bals. Hij staat de zoon van de familie bij. ,,Dit verbaast me niks. Het was me al duidelijk dat de eis van het Openbaar Ministerie veel te hoog is.” Volgens Bals heeft het OM zich teveel gericht op de ‘grote’ aanklachten als ‘criminele organisatie’ en ‘uitbuiting'. ,,Ik denk dat er beter energie gestoken was in het onderzoek zelf. Dat is gewoon niet in orde. Er wordt gezegd: we vonden gestolen spullen in de camper, dus die mensen zijn allemaal schuldig. Maar welke spullen precies? Waar lagen die? In welke tas zaten welke spullen? Dat moet je wel weten om ieders rol uit te kunnen zoeken. Bovendien zegt de officier: er zijn een stuk of tien zaken bewezen, dus zullen ze die andere 150 inbraken ook wel gepleegd hebben. Maar zo werkt het niet. Ik denk dat de rechtbank daar straks korte metten mee maakt.”