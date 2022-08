Moeder en dochter viaductdrama moesten in Vlissingen huis uit, waren volledig vastgelopen in spiritualiteit en schulden

De politie Twente is nog volop bezig met het onderzoek naar het drama op de N18 bij Haaksbergen in de nacht van zondag op maandag. Een automobilist vond pal achter het viaduct van de Geukerdijk het levensloze lichaam van Jackie. Haar dochter Fenneke zat zwaar gewond bij haar.

Scenario's

In de loop van maandag merkte de politie dochter die in het ziekenhuis verblijft als verdachte aan. Ze onderzoekt diverse scenario's, waarbij betrokkenheid van een derde persoon nog niet is uitgesloten. In de eerste plaats gaat het echter om de vraag of dochter Fenneke betrokken is bij de dood van haar moeder.