Moe van luieren aan het strand? Dit is er dit weekeind te doen in Zeeland

VLISSINGEN - Geen wolkje aan de lucht, rond de 22 graden: het is dit weekeind prima weer om erop uit te gaan in Zeeland. En er is genoeg te doen.

Vlissingen zingt

Voor de ouderwetse gezelligheid moet je zaterdag vanaf 19.30 uur op het Bellamypark in Vlissingen zijn, bij het meezingfeest Vlissingen Zingt. Wie zin heeft, kan zich aanmelden voor het ‘koor’ van podiumzangers annex sfeermakers. Wie liever vanaf de grond meezingt, heeft het dit jaar makkelijker dan ooit, want je hoeft niet eens de teksten te kennen. Die worden getoond op een groot ledscherm, waarop ook de zingende bezoekers en podiumzangers te zien zijn.

Volledig scherm Het machtige vierspan van Karlijn Schelling in actie tijdens een van de vorige Powerhorse Competitions in Noordwelle. © Marieke Mandemaker

Powerhorse Competition Noordwelle

Aan de Stoof- en Weelweg in Noordwelle gaan zestig trekpaarden en 120 begeleiders zaterdag 6 en zondag 7 augustus de strijd aan tijdens de Powerhorse Competition Noordwelle. Tussendoor zijn er demonstraties en shows. Zaterdag zijn vanaf 09.30 uur onder meer demonstraties schapendrijven, touwtrekken, vliegend tapijt en paarden beslaan te zien. Ook staan er marktkramen. Voor kinderen zijn er onder meer springkussens, ponyrijden en een grote zandbak. Zondag begint het evenement om 10.00 uur.

Volledig scherm Mythra (links) en Pyra (rechts), de nieuwe helden van Super Smash Bros Ultimate, één van de games die centraal staat tijdens het Pearl Fist Gametoernooi in Middelburg. © Nintendo

Pearl Fist Gametoernooi

Gamers meten zaterdag van 9 tot 22 uur de krachten tijdens het Pearl Fist gametoernooi, in ZB Bibliotheek van Zeeland aan de Kousteensedijk 7 in Middelburg. Hier wordt Tekken 7 en Super Smash Ultimate gespeeld. Er is een big screen room en een casual gaming area, waar set-ups staan voor deelnemers en toeschouwers. Deelnemers moeten zelf wel een controller meenemen die op een Playstation 4 voor Tekken 7 of Nintendo Switch voor Super Smash Ultimate aangesloten kan worden. Lees op de website van Pearl Fist alles over toegangsprijzen en de live stream.

Beachboom

Zon, zee en vette beats op de beach. Dat is Beachboom, zaterdag van 15.00 tot 01.00 uur op de Brouwersdam bij Ellemeet. Denk bij het kiezen van je outfit aan het thema van dit jaar: Green Jungle. Er zijn drie podia: House , Party en ’90’s, met artiesten als Michel de Hey, Emma Heesters en Mental Theo. Op Walcheren en Schouwen zijn opstapplaatsen voor de speciale BB-bussen, die je netjes bij het festivalterrein afzetten (en ook weer thuisbrengen).

Volledig scherm Foodtruckers by the Sea, voor lekker eten en andere activiteiten. © Danny Molegraaf

Foodtruckers by the Sea

Op de Western Ranch (Wielemakersbaan 6 in Koudekerke, onder duinen bij Dishoek) is Foodtruckers by the Sea te vinden. Aan voedsel is er onder meer een vistruck, een koffiehut met Luikse wafels, een Mexicaan en poké bowl, hamburgers, hot dogs, bbq, boerenfriet en natuurlijk ijs. Er is live muziek en er zijn activiteiten voor kinderen. Ze kunnen een ritje maken op een van de pony’s, springen op een springkussen en zich laten schminken of broodjes bakken op een stok. Bij de Footsaloon kunnen de ouders ondertussen terecht voor een ontspannende voetmassage. Zaterdag van 12.00 tot 22.00 uur en zondag van 12.00 tot 20.00 uur.

Volledig scherm De paardensport staat centraal tijdens Jumpin' de Weel in Nisse. © Ernesta Verburg

Jumpin’ de Weel

In Nisse wordt dit weekeinde het zesdaagse paardensportevenement Jumpin’ de Weel 2022 afgesloten. Aan de Ambachtsherendijk komt de wedstrijdsport in al zijn facetten voorbij, van het beginnersniveau tot en met de 1.45 hoge springrubrieken. Ook de jongsten (vanaf 4 jaar) kunnen spelenderwijs kennismaken met de paardensport, met de Bixieproeven (springen). Op de zaterdag is zijn er naast de springrubrieken allerlei nevenactiviteiten zoals ringsteken, een kinderboerderij, de fair, ponyrijden voor de kleintjes en een springkussen. ’s Avonds is er een groot feest met muziek van Soul Kitchen XL en DJ Arno, waarvoor entree geheven wordt. De toegang is verder gratis.

Volledig scherm De No Longfield Jazzcrackers. © Pr

Jazz Festival Zierikzee

In het centrum en aan het Havenplein in Zierikzee wordt voor het tweede jaar het Jazz Festival Zierikzee gehouden. Vanaf 14.30 uur is er muziek van No Longfield Jazzcrackers, Charlestown Jazz Band, New Orleans Jazz Band, Juggets Jazzband en de Off Road Jazzband. Bij De Banjaard besluit Les Animaux du Jazz rond 21.00 uur het festival.

Volledig scherm In Zoutelande wordt zaterdagavond een lasershow gegeven. © Peter de Wit

Lasershow in Zoutelande

In Zoutelande wordt de zomerse zaterdag kleurrijk afgesloten met een lasershow. Speciaal voor de inwoners van Zoutelande én de toeristen heeft stichting Zoutelande Actief een lasershow georganiseerd. Die duurt van 22.30 tot 23.00 uur. Voorafgaand draait in de Langstraat nog een dj (aanvang 22.00 uur), die ook na de lasershow nog even doordraait.

Volledig scherm Op het Abdijplein wordt ook dit jaar weer een kunstmarkt gehouden. © Lidy Renout

Kunstmarkt in Middelburg

Zondag van 12.00 tot 17.00 uur is er een kunstmarkt op het Abdijplein, in het historisch hart van Middelburg. Zestig kunstenaars uit binnen- en buitenland presenteren en verkopen daar eigen werk.

Volledig scherm Nog één keer plezier van je trouwjurk: lekker op bootcamp in je mooiste jurk, dat kan zondag in Sas van Gent. © RAMON MANGOLD

Wedding Trash the Dress Bootcamp

Een bootcamp in trouwkleding: dat is Wedding Trash the Dress Bootcamp. Van 11.00 tot 12.30 rennen de bruiden over het parcours in Sas van Gent (Kanaaleiland). Galajurken zijn overigens ook toegestaan, laten de organisatoren weten. Ook mannen mogen meedoen, in korte broek met overhemd en stropdas. Voor 5 euro krijgen de deelnemers een goede work-out, veel plezier en aan het eind een hapje en een drankje. Ook voor de toeschouwers is het ongetwijfeld een feest. De organisatie is in handen van Wendy’s Dance & Defence en Chocolade Lekkers in Terneuzen. Aanmelden kan ter plekke, aldus organisatrice Wendy van de Voorde.

Volledig scherm Mosselen eten voor het goede doel op het Benefiet Mossel BBQ Zomerfeest in Renesse. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Benefiet Mossel BBQ Zomerfeest

Mosselen eten of barbecuen voor het goede doel, dat kan zondag vanaf 16.00 uur op het Benefiet Mossel BBQ Zomerfeest in Renesse. De eettafels staan opgesteld bij Braber Groen, tegenover Vakantiepark Zonnedorp aan de Korte Moermondsweg 5. Vooraf reserveren (halve tafel, maximaal 4 personen, of hele tafel voor 8 man) is mogelijk, maar niet nodig. Het goede doel is de Stichting Vakantiehuis Thuredriht te Renesse. De stichting biedt vakanties bij de duinen en het strand van Renesse aan gezinnen met een ernstig ziek kind.