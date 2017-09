Modezaken Vögele heropenen onder nieuwe naam: Miller & Monroe

KNVB draagt 'straf­schop­pen­zaak FC Lisse-Hoek' over aan aanklager betaald voetbal

12:04 HOEK - De KNVB heeft een onderzoek ingesteld naar de strafschoppenserie bij het bekerduel FC Lisse-Hoek. Donderdagochtend werd om 10.00 uur in Zeist vergaderd over de veelbesproken kwestie. Daarna werd het bestuur van zaterdag-hoofdklasser Hoek per e-mail op de hoogte gebracht van het feit dat de voetbalbond de zaak heeft overgedragen aan de aanklager betaald voetbal. De kans is groot dat donderdagavond bij de loting voor de tweede ronde een balletje met 'FC Lisse/Hoek' in de koker gaat.