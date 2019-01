Moderne vissermannen kiepen niks niet meer overboord, maar scheiden afval

Heel Holland Bakt's Maroeska signeert in Koperen Tuin Goes

17:56 GOES - Het nieuwe kookboek ‘Hoe dan?!’ van Maroeska Metz (60), deelneemster aan kijkcijferhit Heel Holland Bakt van Omroep Max, staat vol prachtige plaatjes van eten. In boekhandel De Koperen Tuin in Goes gaf Metz zaterdagmiddag een kijkje in haar keuken. Zoals hoe je desem maakt. “Een inspirerende vrouw”, zegt Sietje Manni uit Kloetinge, één van de bezoekers.