Mobiele teams vaccineren tweede groep ouderen in Zeeuwse instellingen

Verhoging parkeerta­rie­ven door Veere zit VVD Noord-Beveland niet lekker

8 februari WISSENKERKE - De verhoging van de Veerse parkeertarieven kan Noord-Beveland toeristen gaan kosten, vreest de VVD op het eiland. ,,In het meest erge geval rijden mensen de Pijlerdam over naar het Noordzeestrand. Daar is parkeren een stuk aantrekkelijker."