Mobiele eenheid treedt op in Arnemuiden, vuurwerkverbod op veel plekken overtreden, maar verder rustige jaarwisseling

jaarwisselingARNEMUIDEN - Net als vorig jaar moest de Mobiele Eenheid optreden in Arnemuiden, waar een samenscholingsverbod werd overtreden en toezichtcamera's mikpunt waren. En hoe ging het elders in Zeeland?

Omdat de ME vorig jaar tijdens en oud en nieuw in Arnemuiden moest optreden om de rust te herstellen, gold dit jaar een samenscholingsverbod rond de Nieuwlandseweg. Bovendien waren daar, bij de Buuzen, tijdelijk camera's geïnstalleerd om de boel in de gaten te houden. Aan het eind van de middag werden de camera's bekogeld met eieren, gekocht in de nabij gelegen Jumbo. Omdat het samenscholingsverbod werd genegeerd, moest de ME ook dit jaar in actie komen.

Volledig scherm Samenscholingsverbod in Arnemuiden werd genegeerd © Dirk-Jan Gjeltema

Na middernacht werd de sfeer in Arnemuiden grimmig. Even na één uur klonk het: ,,Hier spreekt de politie: u overtreedt het samenscholingsverbod en verstoort de openbare orde. Ik beveel u de Nieuwlandseweg te verlaten. Geweld zal worden gebruikt.” Met de wapenstok werd een groep van honderden jongeren uit elkaar geslagen. Een tijdlang blokkeerde de politie de toegangswegen naar Arnemuiden.

Volledig scherm Een tijdlang sloot de politie de toegangswegen tot Arnemuiden af. © HVZeeland

Het was de hele dag al onrustig in het dorp. De brandweer moest een aantal vuurtjes blussen. Elders op Walcheren deden zich ook incidenten voor. Aan de Radenhove in Middelburg woedde een zeer grote brand. In de Rozenburglaan troffen voorbijgangers rond zes uur 's ochtends een gewonde man aan. Hij was naakt.

Volledig scherm Vernielingen en brandstichting in Arnemuiden © Dirk-Jan Gjeltema

Volledig scherm Brandje in Arnemuiden © Dirk-Jan Gjeltema

Elders in Zeeland kwam het niet tot gewelddadigheden, maar het bleef niet overal rustig. Op tal van plekken werd het vuurwerkverbod genegeerd. Het ging los in onder meer Wemeldinge, Zaamslag, Hoek en Zierikzee. Aan de rand van de Stromenwijk in Middelburg had een groep mensen een eigen vuurwerkshow geregeld. De politie trad niet op tegen het afsteken van vuurwerk. Wel kwam de politie in Middelburg in actie tegen vernielingen en werd om half twee 's nachts het Havenplein in Zierikzee met zachte hand schoongeveegd.

Volledig scherm Overleg van de politie om in te gaan grijpen in Zierikzee © Sandra Schimmelpennink

In de Dorpsstraat in Biggekerke raakte kort na middernacht iemand gewond. De hulpdiensten kregen de melding dat er een explosie had plaatsgevonden. De gewonde werd door het ambulancepersoneel behandeld. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.

