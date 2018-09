Mobiel kunsthart redt mensenlevens in ziekenhuis ZorgSaam

Zeeuwse tunnels zijn brandvei­lig

17:29 MIDDELBURG - De Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel zijn veilig. Het betonmengsel dat gevaarlijk is voor de brandveiligheid is niet in de Zeeuwse tunnels gebruikt. Dat verklaarde gedeputeerde Harry van der Maas vrijdag in de statencommissie bestuur.