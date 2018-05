Misverstand rond vervoer na Bevrijdingsfestival: NS regelt alsnog extra trein

,,We waren ervan uitgegaan dat de afspraak die we vorig jaar hadden gemaakt ook nu weer van kracht was'', zegt Josine Glerum van de Cultuurwerf. De organisatie meldde in de aanloop naar het festival dat er na de reguliere laatste trein van 23.33 uur drie extra treinen zouden worden ingezet, waarvan de laatste om 0.52 uur zou wegrijden. De PZC had deze informatie overgenomen en gecommuniceerd.

,,In de loop van de dag kwamen we erachter dat het anders was'', legt Glerum uit. ,,We hebben toen via social media gemeld dat de treinen niet zouden rijden.''

Dat bericht bereikte niet iedereen, want het perron stond rond twaalven vol met festivalbezoekers die een trein wilden pakken. Op social media werd volop geklaagd toen bleek dat er sprake was van een misverstand. Na overleg met de politie zorgde NS-personeel ter plekke voor een oplossing voor wie echt geen andere mogelijkheid had om thuis te komen. Een kleine tweehonderd festivalbezoekers stapten even voor enen alsnog in een trein die als eindpunt Roosendaal had.

,,Het is erg vervelend voor de reizigers dat ze niet de correcte informatie hebben gekregen'', reageert Carola Belderbos namens NS. ,,Wij hebben nooit gemeld dat die treinen zouden rijden. Reisplanner is in dat geval altijd leading.''