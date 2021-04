Mist rond ‘politiek spel’ Intervence blijft

video Grote Kerk Veere opent als eerste haar deuren: ‘Geweldig dat we weer open zijn!’

9 april VEERE - De Grote Kerk in Veere is de Zeeuwse pilot van de pilots. Het monument opende vrijdagmorgen als eerste in Zeeland de deuren in het kader van een landelijke proef om het land langzaam van het coronaslot te halen.