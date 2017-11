'Misschien is Soof wel een beetje Zeeuws'

Vanuit de coulissen kijkt Peter Slager toe als zeven acteurs de melodie inzetten van 'Alles is toch goed', een van de zeventien liedjes die hij samen met Ed Struijlaart heeft geschreven voor Soof, de musical. Dan begint hoofdrolspeelster Maike Boerdam het eerste couplet te zingen. ,,Dit is leuk hè'', zegt Slager. ,,Als je iets wat je zo vaak zelf in je studiootje hebt ingezongen, ineens in deze setting hoort, in dit decor."

Lees ook Peter Slager (Bløf) schrijft liedjes voor musical Soof Lees meer

In LP2, de theaterzaal in Las Palmas op de Rotterdamse Kop van Zuid, is de keuken gebouwd van Soof (gespeeld door Boerdam) die van huis uit haar eigen cateringbedrijf runt. Middelpunt is een kleurig kookeiland. Vanavond, tijdens de eerste voorstelling, zit het publiek er bovenop. Donderdag werd nog druk geoefend op de musicalversie van de romantische komedie, die het vier jaar geleden zo goed deed in de Nederlandse bioscopen. Volgend jaar november is pas de première, maar de komende weken vinden in Rotterdam en Breda workshops plaats - proefvoorstellingen waarbij de mening van het publiek zeer op prijs wordt gesteld.

Flabbergasted en megablij

De Zeeuwse inbreng is groot. Hoofdrolspeelster is de uit de Sluis afkomstige Maike Boerdam. ,,Ik ben gewoon gebeld of ik auditie wilde doen", vertelt ze. ,,Ik krijg die rol never nooit niet, dacht ik, die gaat vast naar een van de grote Nederlandse musicalsterren. Maar 's avonds werd ik al opgebeld dat ik de rol had. Ik was flabbergasted en megablij. Ik denk dat ik zelf wel een beetje ben als Soof. Net even iets anders en met een smile. Dat je ergens honderd procent voor gaat zonder dat het perfect is en juist dat is de bedoeling. Misschien is het wel heel Zeeuws. Doe maar gewoon, dat is al gek genoeg, maar er wel helemaal voor gaan."

De PZC nieuwsapp, download ‘m gratis!

Altijd het laatste nieuws op je smartphone. Klik

Altijd het laatste nieuws op je smartphone. Klik hier voor iOS of hier voor Android De liedjes voor de musical zijn geschreven door de Haagse zanger Ed Struijlaart en bassist en tekstschrijver Peter Slager van Bløf. ,,Ik vond het een ambachtelijke manier van werken", zegt hij. ,,Je moet het verhaal met een liedje van a naar b brengen. Met een popliedje ben ik meer geneigd in mezelf te duiken."