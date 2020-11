Misbruik van meisjes bleef tien jaar lang onder de radar: ‘Nooit signaal gehad’

Het Openbaar Ministerie wil die maandag in juni 2019 niets kwijt over de inval. Het zorgt voor veel onrust en geruchten in het dorp. Pas twee dagen later komt het OM met een verklaring. De nu 43-jarige Terneuzense T. D. en haar 47-jarige vriend P. P. uit Aardenburg worden gezien als de spinnen in het web van een ernstige zedenzaak. Het nieuws dat een aantal minderjarige meisjes meer dan tien jaar zou zijn misbruikt, brengt een schok teweeg in het Zeeuws-Vlaamse dorp waar amper 500 mensen wonen. De schok wordt alleen maar groter als tijdens de eerste pro forma zitting in september 2019 de eerste gruwelijke details naar buiten komen.