Mirjam van Zuilen hielp Zeeland verder

Ze was breed opgeleid: rechten, management en journalistiek. Het was de pen die de in Rotterdam geboren en in Oisterwijk getogen Van Zuilen ruim 25 jaar geleden met haar twee kinderen naar Zeeland trok. In 1995 werd ze adjunct-hoofdredacteur bij de PZC. Ze had daarvoor al de nodige ervaring in Den Haag opgedaan als (politiek) verslaggever bij Het Binnenhof en de Gemeenschappelijke Pers Dienst waarbij de PZC was aangesloten.