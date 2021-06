Mirjam leeft in blokjes: ‘Als het goed gaat, gaat het goed. En zit het tegen, dan is dat maar even zo’

De koningin van de Paralympics van Peking woont in Vlissingen. Toen Mirjam Peper in 2017 na haar scheiding een rolstoelvriendelijke woning zocht, kon ze die in de wijde omgeving van Amsterdam niet vinden. ,,Het zou tien jaar kunnen duren, pfff. Dat ging niet, ik had meteen een huis nodig.” Vlissingen bood uitkomst. In de Scheldestraat was à la minute een appartement te betrekken dat helemaal aangepast kon worden.

Kende je Vlissingen al?

,,Nee, het bijzondere is dat ik nog nooit van mijn leven in Zeeland geweest was. Ik kon ook kiezen voor het noorden van het land, maar daar wilde ik sowieso niet heen. Dan vond ik dit aantrekkelijker. Via de organisatie Zuidwestwonen kwam ik bij een huisje in Borssele uit. Dat was echt een ouderenwoning, naast een school. Maar ik zag me daar niet zitten, zo over de weilanden uitkijkend. En toen kwam Vlissingen! Ideaal. Ik ben toch meer een stadsmens.”