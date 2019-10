Mirjam Kodde haalde ‘levenloze’ lichaam Esther uit Westerschelde: ‘Haar gezicht vergeet ik nooit meer’

Jeugdboe­ken­schrij­ver Rob Ruggenberg overleden

10:49 MIDDELBURG - Jeugdboekenschrijver Rob Ruggenberg is zaterdag 26 oktober overleden. Hij was 73 jaar. In het Zeeuwse was hij bekend door zijn historische jeugdromans die in Zeeland speelden of Zeeuwse hoofdpersonen hadden. Na een loopbaan als journalist voor onder andere ‘Trouw’ en ‘Brabants Dagblad’ debuteerde hij in 2006 met ‘Het verraad van Waterdunen’, over vluchtende weeskinderen in Zeeland in de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Hij was heel trots op de Prijs van de Jonge Jury in 2013 voor zijn roman ‘IJsbarbaar’.