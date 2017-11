Minste inbraken sinds jaren in Zeeland door alerte inwoners

Volgens Weydema is mede daardoor in Zeeland de pakkans groot. Daar komt ook bij dat de politie al een aantal jaren veel energie steekt in het voorkomen van inbraken. Samen met gemeenten en andere partners worden acties gevoerd waarbij inwoners bewust worden gemaakt van risico’s van open ramen, slechte sloten en donkere portieken.

Tot en met oktober telde de politie 443 inbraken in Zeeuwse woningen. Vorig jaar, over dezelfde periode, waren het er 532. Als deze trend zich deze doorzet kan 2017 de boeken ingaan als het jaar met de minste woninginbraken sinds tijden. In 2013 ging het nog om 1455 inbraken en het jaar daarvoor om 1325. In 2014 om 1023 en het jaar daarop om 1039 inbraken.

Ook op een ander terrein ziet de politie een daling. Zo zijn er tot en met oktober zes overvallen gepleegd in Zeeland tegenover veertien in dezelfde periode vorig jaar. Bij straatroven is er een stijging. Van 25 naar 33. Maar die toename komt vooral omdat in één nacht in het land van Hulst vier mannen een ware strooptocht hielden. Onder bedreiging van een vuurwapen werden op 21 oktober negen mensen beroofd. Daarbij hadden de daders het vooral gemunt op mobieltjes en geld. Door de inzet van veel agenten uit heel Zeeland en snel en slim reageren op signalen van slachtoffers, lukte het om die nacht nog twee verdachten aan te houden. Twee dagen later waren nog twee anderen opgepakt. Die vier moeten binnenkort voor de rechtbank verschijnen. In de hectiek van die nacht werden ook twee onschuldige mannen gearresteerd. Weydema: ,,Toen we daarachter kwamen, hebben we excuses aangeboden en mochten ze gaan.”