Minste faillissementen in Zeeland

video Onderzoek naar dodelijk ongeval in Vlissingen duurt nog weken

12:00 VLISSINGEN - Het onderzoek naar het ongeluk waarbij op nieuwjaarsdag in Vlissingen een 24-jarige fietser omkwam, gaat zeker weken duren. De politie kan nog niet zeggen wie de automobilist is die vermoedelijk betrokken was bij het ongeval, en later zelf crashte.