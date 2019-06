‘Minitornado’ bij boulevard Vlissingen, supercell in Oostburg

Begijn legde zelf eerder op de avond een supercell in Oostburg vast. Dat is een enorme onweersbui en wolkenpartij met ronddraaiende lucht. ,,Ze komen niet heel vaak voor in Nederland dus het is vrij bijzonder. Ik heb hem wel al verschillende keren vastgelegd in binnen- en buitenland”, vertelt Begijn, die zich al tien jaar bezighoudt met stormchasing. ,,Het blijft bijzonder omdat het het zwaarste type bui is dat er is. In Amerika wordt hier flink op ‘gestormchased’.”