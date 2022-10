Minister ziet geen alternatief voor sluiting steigers Hansweert: ‘Er bestaat een grote kans op bezwijken’

podcast Podcast de PZC deze week: Hoe een plofje in Terneuzen een enorme explosie werd: ‘Ze hebben gewoon te veel springstof gebruikt!’

Het opblazen van de oude Middensluis in Terneuzen liep in maart van dit jaar volledig uit de hand. Wat een rimpeling in het water had moeten zijn, werd een enorme explosie, met schade aan vele woningen als gevolg.

21 oktober