Minister zet geen streep door hondenbelasting

Met schrappen van zout Volkerak is ook het budget voor zoet water verdwenen

18:35 MIDDELBURG - Eerst het zoet, dan het zout. Dat is het credo van de provincie als het gaat om de verzilting van het Volkerak-Zoommeer. Nu minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat) dat project op de lange baan heeft geschoven, is de vraag of er zonder zout wel geld is voor zoet.