Minister Van Engelshoven trapt studiejaar af in Vlissingen

Brugtijden op Kanaal door Walcheren onveran­derd: schippers verbijs­terd

1 september MIDDELBURG - Schippers reageren verbijsterd dat de provincie de openingstijden van de bruggen en sluizen over het Kanaal door Walcheren niet verruimt. ,,Dit is te gek om over te praten", zegt Marjolein de Voogd, regiocoördinator in Zeeland van de belangenvereniging voor de binnenvaart BLN Schuttevaer. ,,Hier gaan we sowieso niet mee akkoord."