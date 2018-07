Minister Van Engelshoven opent Bergmanprogramma Film by the Sea

Bergman: A Year in a Life gaat zondagmiddag in première. De film werd eerder dit jaar tijdens het filmfestival van Cannes voor het eerst vertoond. Minister van Engelshoven introduceert Bergman: A Year in a Life, een portret van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman (1918-2007) waarbij de focus ligt op 1957, het jaar waarin Bergman doorbrak. Regisseur Jane Magnusson is ook in Vlissingen aanwezig. Zij zal na afloop geïnterviewd worden door schrijfster en filosoof Stine Jensen. Tijdens de festivalweek zal er een twintigtal Bergman klassiekers te zien zijn. De films worden ingeleid door onder anderen de schrijvers Willem Jan Otten, Stine Jensen, Nelleke Noordervliet, Kester Freriks, docent Peter Verstraten, theaterregisseur Ivo van Hove en filmcriticus Joyce Roodnat.