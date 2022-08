Minister Staghouwer bezoekt van water verstoken Zeeuwse akkerbouwers: ‘Ik zie dat droogte geen incident meer is’

Padmos: ,,We telen deze frietaardappelen voor Farm Frites die McDonald's als belangrijke klant heeft. De fastfoodketen wil graag lange, dunne friet. Daarvoor heb je grote aardappelen nodig. We hebben nu te veel kleintjes ertussen. Ook de opbrengst is lager. Ik schat dat we een derde minder aardappelen oogsten dan in een normaal jaar. Je kunt ze nu ook niet rooien, want de ondergrond is nog zo hard dat je de aardappelen zou beschadigen. Om te kunnen oogsten, moet het veel meer regenen.”