Minister Slob in Zeeland: ‘Deel ervaringen over passend onderwijs’

Slob was onder de indruk van de samenwerking in de regio. Het passend onderwijs is een eind op streek maar perfect is het nog niet. Mede daarom heeft de minister in december een ‘online vertelpunt’ ingericht. Ouders, kinderen of mensen uit het onderwijs kunnen daar hun ervaringen delen. ,,We hebben inmiddels al zo’n vijfhonderd ervaringen en verhalen binnen gekregen. Ook uit Zeeland komt veel binnen.” De signalen die de minister zo bereiken, zullen geanalyseerd en teruggekoppeld worden, beloofde hij. ,,In juli komt er een uitgebreide reflectie op wat we hebben opgehaald en bezinnen we ons op concrete vervolgstappen.”